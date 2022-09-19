Ранним утром 18 сентября во Владимирскую область прибыли еще 112 беженцев из Украины. Среди них – 22 ребенка и 5 маломобильных граждан. Людей на владимирском вокзале встретили сотрудники МЧС и

Ранним утром 18 сентября во Владимирскую область прибыли еще 112 беженцев из Украины. Среди них – 22 ребенка и 5 маломобильных граждан. Людей на владимирском вокзале встретили сотрудники МЧС и скорой помощи, а волонтеры затем отправили в пункты временного размещения в Коврове, Камешкове, Юрьев-Польском и Вязниках. Во Владимирскую область с февраля приехали более трех тысяч