Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент Владимир Зеленский обещал своим спонсорам победу, но результат разочаровал Запад.

Вооруженные силы Украины не оправдали ожиданий Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент Владимир Зеленский обещал своим спонсорам победу, но результат разочаровал Запад.Володин обратил внимание, что в США и Евросоюзе начали говорить о мирном урегулировании путем переговоров, хотя ранее настаивали на том, что конфликт должен разрешиться на поле боле.Смена риторики произошла из-за неубедительных результатов ВСУ для западных спонсоров, считает спикер. Кроме того, чиновники США и ЕС вынуждены реагировать на рост внутриполитической напряженности.Политик отметил, что американцы и европейцы не готовы платить за войну из своего кармана. В преддверии зимы на Западе обеспокоены инфляцией, ростом цен и проблемой с энергоресурсами."Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", – написал Володин в своем телеграм-канале.Ранее спикер ГД США о последствиях вооружения киевского режима. Вашингтон ошибается, если думает, что продолжение бойни на Украине его не коснется, подчеркнул политик.