За два дня жители региона перевели телефонным мошенникам более миллиона рублей. Количество таких...

За два дня жители региона перевели телефонным мошенникам более миллиона рублей. Количество таких преступлений в сентябре увеличилось на 15 процентов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.За 48 часов жертвами стали шестеро пенсионеров из Александрова, Владимира и Вязников. Под предлогом освобождения родственника от ответственности за совершенное ДТП злоумышленники выудили у пожилых людей все сбережения. Всего в этом году от телефонных мошенников пострадали полторы тысячи жителей области.