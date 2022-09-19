За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 5 детей.Полицейскими оформлено 311 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 92 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 автопроисшествия.Так, в Камешковском районе, по предварительной информации, 15 сентября в 15:20 в деревне Аксёнцево у д. 141 водитель автомобиля «Шевроле–Ланос», 1987 г. р., съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля скончался.В Вязниковском районе в воскресенье, 18 сентября, в 00:40 на 5 км автодороги «М-7 «Волга» - Сеньково – Никологоры – Степанцево» 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 при прохождении левого поворота тоже улетел в кювет, затормозив о дорожный знак. Авария привела к госпитализации водителя.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/