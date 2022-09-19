Жительница Владимира Наталья Пименова выражает любовь к родному краю графическими скетчами. Её...

Жительница Владимира Наталья Пименова выражает любовь к родному краю графическими скетчами. Её рисунки появились в соцсетях.Скетчингом называется техника быстрой зарисовки окружающих объектов и предметов. Особой детализации она не требует, главное - передать настроение момента. Среди свежезапечатленных художницей мест: улица Большая Московская, ворота Богородице-Рождественского монастыря, Октябрьский проспект, где автор мечтает купить квартиру, Дом Дружбы, храм святого Георгия Победоносца, Исторический музей. Есть и другие города региона: Муром, Суздаль.