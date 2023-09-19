12 муниципальных образований Владимирской области начнут оплачивать отопление «по факту» уже в 2023...

12 муниципальных образований Владимирской области начнут оплачивать отопление «по факту» уже в 2023 году.Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Как известно, на территории области сложилась практика, когда в одном муниципальном образовании плата за отопление может начисляться по-разному: либо круглогодично равномерными долями (1/12), либо только во время отопительного сезона по факту предоставления услуги (1/7).«Однако, в соответствие с требованиями федерального законодательства, в данный момент на территории Владимирской области необходимо для каждого муниципального образования определить единый способ оплаты услуги в отопительный период...» - поясняют и напоминают в пресс-службе Правительства.Сообщается, что уже точно в отопительном сезоне 2023/2024 годов единый способ оплаты определён для 12-ти муниципальных образований:Владимира, Камешково, Собинки, Юрьева-Польского, Брызгаловского и Вахромеевского сельских поселений Камешковского района, Григорьевского сельского поселения Гусь-Хрустального района, посёлка Городищи Петушинского района, ЗАТО Радужный, Березниковского сельского поселения Собинского района, Красносельского и Небыловскоо сельских поселений Юрьев-Польского района.Жителей информируют, что такое решение было принято после анализа уровня технического оснащения многоквартирных домов в этих муниципальных образованиях приборами учёта ("более 92 процентов") и готовности граждан оплачивать только в отопительный период ("более 62 процентов населения на данных территориях фактически осуществляют расчёты по способу 1/7").Что касается оставшихся 66 муниципальных образований, то пресс-служба Правительства Владимирской области уточняет:«Оставшиеся 66 муниципальных образований региона, в которых есть услуга централизованного отопления и не установлен единый способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению, перейдут на оплату по факту со следующего отопительного сезона 2024/2025 годов».При этом, стопроцентная оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта на сегодняшний день отмечается в Селивановском, Судогодском, Гороховецком, Ковровском и Собинском районах, Коврове, округе Муром, Гусь-Хрустальном.Минимальный процент оснащённости такими приборами – 36,5 процента – в Киржачском районе.Фото: pxfuel.com