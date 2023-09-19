6 миллионов рублей получит город Гусь-Хрустальный на создание нового туристического...
6 миллионов рублей получит город Гусь-Хрустальный на создание нового туристического маршрута.
Глава города Гусь-Хрустальный — Алексей Соколов рассказал в своём официальном телеграм-канале о создании нового туристического маршрута «Легенды стеклодува».
Направят на его реализацию — 6 миллионов рублей.
Известно, что ещё 8 сентября 2023 года в Правительстве Владимирской области на конкурсном отборе проектов, направленных на поддержку приоритетных направлений туристической деятельности, идея была представлена главой города Гусь-Хрустальный.
Как итог - победа, 6 миллионов рублей пойдут на установку в сквере (на улице Калинина) бронзовой скульптуры стеклодува, а также на новые скамейки и урны.
Появятся на туристических объектах и информационные таблички.
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В 2021 году на средства гранта
также был установлен символ города - "Гусь" и оборудовано освещение в лесопарке "Сказка". А в 2022 году однозначным победителем конкурса
стал проект "Музея граненого стакана".
Фото: https://t.me/alekseysokolov_guskhrustalny