6 миллионов рублей получит город Гусь-Хрустальный на создание нового туристического...

6 миллионов рублей получит город Гусь-Хрустальный на создание нового туристического маршрута.Глава города Гусь-Хрустальный — Алексей Соколов рассказал в своём официальном телеграм-канале о создании нового туристического маршрута «Легенды стеклодува».Направят на его реализацию — 6 миллионов рублей.Известно, что ещё 8 сентября 2023 года в Правительстве Владимирской области на конкурсном отборе проектов, направленных на поддержку приоритетных направлений туристической деятельности, идея была представлена главой города Гусь-Хрустальный.Как итог - победа, 6 миллионов рублей пойдут на установку в сквере (на улице Калинина) бронзовой скульптуры стеклодува, а также на новые скамейки и урны.Появятся на туристических объектах и информационные таблички.Это интересно!В 2021 году на средства грантатакже был установлен символ города - "Гусь" и оборудовано освещение в лесопарке "Сказка". А в 2022 году однозначным победителем конкурсастал проект "Музея граненого стакана".Фото: https://t.me/alekseysokolov_guskhrustalny