Полностью ремонт участка должны завершить к 2025 году

70% земляных работ выполнено на расширяемом участке трассы P-132 от Владимира до Суздаля. Работы идут в графике, отчитался глава Владимирской области Александр Авдеев.Он рассказал, что на участке с 253-го по 259-ый км уже начали укладывать нижние слои покрытия и обустраивать систему водоотведения.Напомним, что участок длиной в 34 км планируют сделать четырехполосным к 100-летию Суздаля. Там создадут барьерное ограждение и обустроят переходно-скоростные полосы, а также современные надземные переходы для пешеходов и остановки.Полностью ремонт участка должны завершить к 2025 году, но уже до конца этого года планируется открыть по нему рабочее движение.Ранее мы писали, что в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстановили владимирских дорог.