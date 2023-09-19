Астролюбители второй раз за сентябрь наблюдали аномальное для Владимирской области северное...

Астролюбители второй раз за сентябрь наблюдали аномальное для Владимирской области северное сияние.Многие такое и не припомнят! Северное сияние, которое минувшей ночью вновь могли наблюдать жители Владимирской области, снова было вызвано выбросом веществ на Солнце.И если для северо-запада страны (Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей) это явление не такая уж диковинка, то во многих регионах средней полосы России (во Владимирской и Московской областях, в частности) оно вызывает шквал эмоций и вопросов к учёным.Напомним, северное сияние также называют полярным или южным. Оно представляет собой атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценцию) верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.Совсем недавно мы уже публиковали видео от астролюбителя из Ковровского района — Александра Каширцева.Вот что он говорит об «аномальном» северном сиянии над Владимирской областью:- В нашей полосе северное сияние можно наблюдать только при достаточно сильных геомагнитных бурях. Ничего сверхъестественного, мистического и ненормального в этом нет. Сейчас идёт одиннадцатилетний цикл активности Солнца, поэтому и выбросы корональной массы (вспышки) с него происходят чаще, плюс достигают магнитосферы Земли.18 сентября под Суздалем уникальное природное явление удалось запечатлеть и Алексею Осетрову. Небо окрасилось в розовато-салатовый цвет около 23:00.«Потрясающее зрелище!» - поделился он эмоциями и свежими кадрами.Фотографии Александра Каширцева и Алексея Осетрова