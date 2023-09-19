Смотрите в дайджесте:– Дорожники Владимира отремонтировали проблемные участки на Безыменского, Элеваторной, Суздальском проспекте– В Гусь-Хрустальном районе отремонтировали 250

Смотрите в дайджесте:– Дорожники Владимира отремонтировали проблемные участки на Безыменского, Элеваторной, Суздальском проспекте– В Гусь-Хрустальном районе отремонтировали 250 метров автодороги поселок Гусевский – Панфилово – Новый– Школьникам региона предлагают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»– Владимирские борцы завоевали награды на соревнованиях в Казани и Подольске