Добровольцев из Владимирской области торжественно проводили на службу Мужество, гордость - любовь...

Добровольцев из Владимирской области торжественно проводили на службуМужество, гордость - любовь к родине. Еще одна группа добровольцев из Владимирской области отправилась в подразделения Минобороны. Торжественная отправка прошла возле дома культуры молодежи.Конкретный пункт назначения контрактников не называется, но известно, что по прибытии военнослужащим предстоит пройти еще один курс подготовки - уже в условиях, близких к боевым. Затем они приступят к выполнению поставленных задач на передовой. Бойцы проходят отбор по возрасту - от 18 до 50 лет и состоянию здоровья. Также обязательное требование - отсутствие судимости. Кандидаты сдают нормативы физподготовки и психологические тесты. Вступить в ряды добровольцев можно в пунктах отбора на службу по контракту.Иван. контрактник г.Меленки:- Ну а когда если не сегодня? Уже год хотел уже туда поехать, жена отговаривала, ребенок.Сергей Полузин, министр безопасности Владимирской области:- Владимирская земля уже в этом конфликте дала трех героев России. Владимирская земля дала порядка больше 150 награжденных кавалеров "Ордена Мужества" и медалей "За отвагу". Я думаю, их больше, но просто пока мы о них не знаем. Но узнаем, и узнаем про каждого из них.