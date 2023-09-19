Об этом сообщают в мэрии. Повреждённые места приводят в порядок струйно-инъекционным методом. Он считается наименее затратным и более мобильным, чем традиционный. Поверхность очищается от

Об этом сообщают в мэрии. Повреждённые места приводят в порядок струйно-инъекционным методом. Он считается наименее затратным и более мобильным, чем традиционный. Поверхность очищается от пыли и грязи, затем на неё наносят слой водно-битумной эмульсии и укладывают щебень. Затем поверхность заливают водно-битумной эмульсией для надежной сцепки всех компонентов. По вопросам уборки города и о местах повреждения