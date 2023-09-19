«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению за единым днем голосования (ЕДГ), который прошел в 30 регионах России. 15,3 тыс. современных IP-камер, установленных в помещениях

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению за единым днем голосования (ЕДГ), который прошел в 30 регионах России. 15,3 тыс. современных IP-камер, установленных в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК),обеспечили безупречное качество видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов. Всего благодар ясистеме видеонаблюдения «Ростелекома» было получено 917 343 часов трансляций. На каждом избирательном участке