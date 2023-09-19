Экшен в Муроме: пытаясь выманить у супруга 100 тысяч рублей, уроженка Рязанской области...

Экшен в Муроме: пытаясь выманить у супруга 100 тысяч рублей, уроженка Рязанской области инсценировала свое похищение.12 сентября в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 36-летняя уроженка Рязанской области. Выяснилось, что она работает вахтовым методом в городе Муроме.Женщина рассказала, что днем, когда она направлялась в магазин по лесопарковой зоне, на нее напали двое неизвестных. Мол, лица мужчин были закрыты медицинскими масками.По словам пострадавшей, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, нападавшие порезали ее руки ножом, а также похитили 3 500 рублей и мобильный телефон.Выяснилось, что фотографию «похитители» отправили на телефон супруга, чтобы тот перечислил им 100 000 рублей.«Опытные оперативники усомнились в правдивости истории о разбойном нападении. Опрашивая потерпевшую, полицейские пришли к выводу, что на женщину никто не нападал...» - уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.И уже на следующий день «потерпевшая» призналась, что всю историю выдумала.Как оказалось, у неё образовалась крупная задолженности по кредитам.Придумав историю с разбоем, женщина сама направила фотографии порезанных рук своему супругу.Получив фото, супруг, не дозвонившись до жены, выехал в Муром. И уже впоследствии узнал о разыгранной драме.В данный момент следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».Фото: pxfuel.com