Во Владимирской области оказывается всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Во Владимирской области оказывается всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев сообщил .С 2022 года социальную помощь в 21 центре поддержки военнослужащих и их семей получили свыше 6000 граждан. Так, 2419 детей бойцов СВО обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием в школах. 1799 жителей освобождены от платы за посещение детских садов. Ещё 742 человека получают бесплатное дополнительное образование.Кроме того, в регионе помогают демобилизованным военным и их родственникам. Активную работу в данном направлении осуществляет местное отделение фонда «Защитники Отечества».