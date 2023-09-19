Назван еще один герой, возвращение которого обрадовало многих.

Назван еще один герой, возвращение которого обрадовало многих.Популярный сериал "Счастливы вместе" больше десяти лет назад стал культовым среди многих зрителей. В 2013 году проект решили приостановить. Это было связано с тем, что у режиссеров не было свежих идей. Однако совсем недавно сообщили о перезапуске любимого многим ситкома.Было бы тяжело представить "Счастливы вместе" без главных героев – Гены и Даши Букиных, поэтому актеры не стали томить публику и подтвердили свое возвращение в проект. Наталья Бочкарева, сыгравшая супругу Букина, рассказала, что в новом сезоне ее героиня сменит образ и попробует себя в роли блогера.В новом сезоне ситкома по сюжету у главных героев начинается спокойная жизни, они хотят наконец пожить в свое удовольствие, но тут решают вернуться дети со своими семьями в родной дом. Кроме того, у них появятся новые соседи, вместо семейства Полено, которые будут жаловаться на семью Букиных из-за вечного шума.На днях стало известно, что легендарный пес вернется в перезапуск ситкома "Счастливы вместе". Барон снова будет радовать зрителей своим присутствием в продолжение сериала. Правда, как сообщает , на роль питомца режиссерам пришлось подобрать новую собаку, потому что, предыдущий актер уже умер.Раннее "Дни.ру" , что актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе".