Названы причины, которые чаще всего приводят к травмам.

За январь-август 2023 года на Горьковской железной дороге получили травмы 71 человек, 48 из них погибли. Это на 23 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Причиной ЧП стала собственная неосторожность людей, сообщает пресс-служба компании.Чаще всего происшествия случаются, когда люди ходят по железнодорожным путям или находятся на пешеходном настиле перед движущимся поездом. Кроме того, есть случаи травмирования электротоком.Между тем, железнодорожники настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности, в том числе не пользоваться телефонами и гаджетами, по время посадки, высадки из поезда и нахождения на платформе, а также быть внимательными при переходе через пути.Чтобы предупредить травматизм жителей железнодорожники вместе с правоохранительными органами проводят беседы в образовательных учреждениях, а также рейды.