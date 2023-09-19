Народные приметы на 20 сентября. Почему в Луков день нельзя давать и брать взаймы В народном...

Народные приметы на 20 сентября. Почему в Луков день нельзя давать и брать взаймыВ народном календаре 20 сентября 2023 года отмечается Луков день. Это объясняется не только тем, что настало время убирать лук, но и упоминанием в святцах, вместе с другими святыми, преподобного Луки.По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: «Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной».Что можно делать в Луков день?С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им.20 сентября верующие также начинали готовиться к Рождеству Пресвятой Богородицы, которое отмечали 21 числа. Хозяйки наводили порядок в доме, готовили вкусные угощения, приглашали гостей на запланированное застолье.Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.Что нельзя делать в Луков день?Не стоит в Луков день считать свои доходы и запасы – можно остаться ни с чем.Нельзя принимать подарки от незнакомых людей, – по примете, это чревато сплетнями и обвинениями в адрес принявшего дар.Давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.Приметы и поверьяЧерные тучи – к дождю.Белые облака – к ненастью.Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.Фото pxfuel.com; freepik.com