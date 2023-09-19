Александра Пахмутова овдовела. Тело поэта-песенника Николая Добронравова решили предать земле на Новодевичьем кладбище в Хамовниках.

Александра Пахмутова овдовела. Тело поэта-песенника Николая Добронравова решили предать земле на Новодевичьем кладбище в Хамовниках.Далеко не все любят посещать прощальные церемонии после смерти людей. Однако устраивать поминки и появляться на кладбище в день похорон зачастую связывают с выполнением долга. Когда уходят масштабные для России личности, как Николай Добронравов, на погосте столпотворение. Причина у каждого своя, но последствия могут быть совершенно разные.Находиться в местах массовых захоронений следует крайне осторожно, об этом интернет-изданию объявила медиум Марианна Абравитова. По ее словам, среди покойников обитают негативные сущности, которые ищут свою жертву, чтобы забрать энергию.Выходит, похороны знаменитого мужа Александры Пахмутовой могут обернуться трагедией — ритуальные мероприятия на Новодевичьем кладбище, словно магнитом, притягивают зевак. Причем умерший Николай Добронравов, конечно, с ними не связан. Просто такие люди стекаются на погост, как в музей."Не надо ходить между могил, прогуливаться. Не надо использовать в качестве променада кладбища, ходить там и читать таблички из любопытства", — предупредила специалист по мистическим явлениям.При этом навещать усопших родственников Абравитова не запретила, но уверяет: лучше не лезть к соседним участкам захоронений без острой необходимости. Кто знает, что случится с людьми, которые решат посмотреть, где покоится Николай Добронравов, из праздного интереса?