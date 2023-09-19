Не сумев задушить соперника проводом, житель Мурома нанес ему смертельный удар ножом. Следствием...

Не сумев задушить соперника проводом, житель Мурома нанес ему смертельный удар ножом.Следствием установлено, что ранее судимый 32-летний житель Мурома в июне 2023 года распивал спиртное совместно с супругой и ее бывшим сожителем в гостях у последнего.Под занавес застолья обвиняемый ударил хозяина дома кулаком в лицо и забрал его гироскутер стоимостью 24 тысячи рублей.В июле все трое вновь собрались выпить. И тогда фигурант попытался задушить потерпевшего отрезком электропровода. Тот бросился бежать, но был настигнут уже на лестничной площадке, где и получил смертельный удар ножом, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.