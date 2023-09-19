Певица считает, что замужество не дает гарантий на счастливую жизнь.

Певица считает, что замужество не дает гарантий на счастливую жизнь.Экс-солистка группы "Тату" успела зарекомендовать себя не только как востребованная певица, но и замечательная мама. Девушка воспитывает двух очаровательных детей, которые уже успели окончить школу и поступить в высшие учебные заведения. Как известно, оба ребенка родились от разных мужчин, с которыми Юлия Волкова не была обручена.Певица уверена, что брак не сможет спасти отношения. После того, как дети рождались, мужчины уходили от нее, даже в самые тяжелые периоды в жизни. К слову, борьбу с раком щитовидной железы артистка тоже переживала одна."У меня нет цели выйти замуж. Я абсолютно счастливый человек. И не свадьбой проверяются любовь и отношения", – рассказала Юлия Волкова в интервью с .Сейчас сердце певицы занято, она наслаждается времяпрепровождением с новым возлюбленным. Правда, имя избранника она не стала озвучивать. Однако призналась, что счастлива рядом с этим человеком.Кроме того, артистка поделилась и планами в музыкальной карьере. Стало известно, что после того, как ее бывшая коллега по "Тату" Лена Катина восстановится после рождения второго ребенка, то девушки планируют порадовать поклонников новым хитом. Несмотря на то, что Юлия Волкова смогла побороть рак щитовидной железы уже больше пяти лет назад, она все еще восстанавливает голосовые связки и старается не перенапрягать их.