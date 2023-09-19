Погиб травмированный жаткой кукурузоуборочного комбайна пенсионер во Владимирской...

Погиб травмированный жаткой кукурузоуборочного комбайна пенсионер во Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту смерти на сельскохозяйственном поле в Меленковском районе местного 77-летнего жителя.Смерть наступила в результате попадания в жатку комбайна, производящего уборку урожая кукурузы, уточнили в Следкоме.Следователями для установления всех обстоятельств трагедии проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и другие лица.Фото: https://www.pxfuel.com