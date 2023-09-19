Народный артист России Игорь Николаев находится в больнице уже несколько дней.

Народный артист России Игорь Николаев находится в больнице уже несколько дней.На днях появилась информация о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева. Музыканта доставили в реанимацию после боли в груди. Состояние артиста оценивалось как тяжелое. Источник из окружения певца поспешил опровергнуть сообщения. Он объявил, что певец в больнице, но не в реанимации, а на плановом обследовании. Потом на связь вышел сам певец, заявив, что с ним все относительно хорошо. Но эти слова нисколько не успокоили народ, который переживает за здоровье композитора.Сегодня, 19 сентября, вновь появились данные, подтверждающие нахождение Николаева в реанимации. Игорь Юрьевич перенес кардиохирургическую операцию, сообщает . Врачи провели коронарное шунтирование. Данная операция необходима для восстановления кровотока артерий сердца, уточняет "".В том числе благодаря операции состояние Николаева стабилизировалось. Однако, как отмечает , выписывать музыканта пока не торопятся, несмотря на позитивные прогнозы.Ранее стало известно об отмене концерта Игоря Николаева. Музыкант должен был выступить в Ростове-на-Дону 19 сентября. Подробнее об этом "Дни.ру".