Родственницы певицы решили съехать от нее в свою недвижимость.

Родственницы певицы решили съехать от нее в свою недвижимость.Лариса Долина является одной из самых востребованных певиц российской эстрады. Но если в карьере у артистки все складывается удачно, то в личной жизни ей, увы, не везет. На счету у звезды три брака, в одном из которых на свет появилась дочь Долиной – Ангелина Миончинская.Прошло около семи лет с последнего расставания Ларисы Долиной. Все это время рядом с ней находилась дочка. Известно, что она вместе со своим ребенком жила в квартире певицы. Ангелина помогала по дому звездной маме, а сама певица занималась музыкой в свободное от работы время со своей внучкой. Однако недавно стало известно, что родственницы решили переехать от исполнительницы в собственное жилье.Многие поклонники стали гадать, почему же родные оставили Ларису Долину в одиночестве. Оказалось, что внучка певица настаивала на переезде. Она уже выросла и хочет жить отдельно."Мне неловко жить в бабушкиной квартире, потому что я хочу скорее переехать в свою комнату", – цитирует внучку артистки .Коллеги по цеху поддержали решение родственниц Ларисы Долиной. Правда, теперь ей придется привыкать жить одной, но многие убеждены, что такое расставание пойдет всем на пользу. Ведь тогда у певицы есть еще шансы найти свою любовь."Лариса Александровна прекрасно выглядит, завидная невеста. Я считаю, что почти каждый мужчина в нашей стране мечтал бы быть с ней", – поделился Денис Сорокин.