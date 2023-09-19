Промежуточные итоги работы центров помощи семьям бойцов обсудили у губернатора Владимирской...

Промежуточные итоги работы центров помощи семьям бойцов обсудили у губернатора Владимирской области.Соцподдержка участников СВО и их семей - в приоритете.С действующими военнослужащими и их семьями работу ведет областное Министерство соцзащиты. С прошлого года помощь оказана шести тысячам человек. Самые востребованные меры поддержки - бесплатное школьное питание, освобождение от родительской платы за детские сады и кружки.На помощи демобилизованным бойцам специализируется региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь помогают в получении выплат, ветеранских удостоверений, льгот, консультаций и путевок в реабилитационные центры. Работа ведется системно, но точечные вопросы остаются, резюмировал Александр Авдеев. Помощь должна дойти до каждого, кто в ней нуждается.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- И даже если люди не обратились, все равно там раз, не знаю, в месяц поинтересоваться, посмотреть, понаблюдать, как семья живет, не нуждается ли в чем-то. Потому что люди у нас объективно скромные, и они не скажут, что что-то нужно. А мы, если не поинтересуемся, потом будет стыдно и обидно, что мы вовремя руку помощи не протянули.