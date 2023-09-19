Рабочее движение по расширенному участку трассы Владимир - Суздаль откроют до конца года. Уже...

Рабочее движение по расширенному участку трассы Владимир - Суздаль откроют до конца года.Уже сейчас автолюбители могут проехать по небольшому отрезку новой дороги.Земляные работы в рамках капитального ремонта выполнены на семьдесят процентов, сообщают в Управлении дороги "Москва - Нижний Новгород". На одном из отрезков дорожники приступили к укладке нижних слоев покрытия, ведутся работы по устройству систем водоотведения и монтажу водопропускных труб. Обустраиваются разворотные петли. Всего на объекте задействованы 275 единиц спецтехники, 50 специалистов и дорожных рабочих. Вдоль дороги установят осевое ограждение, на опасных участках - еще и боковое. Действующие наземные пешеходные переходы и остановки обустроят по современным стандартам. Обновленная трасса станет подарком региону к тысячелетию Суздаля. Полностью капитальный ремонт предполагается завершить к 2025-ому году.