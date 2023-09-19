Она всероссийская, проходит с 19 сентября по 15 октября. Главная цель – усилить знания детей и их родителей по безопасности дорожного движения. Олимпиада состоит из интерактивных заданий и

Она всероссийская, проходит с 19 сентября по 15 октября. Главная цель – усилить знания детей и их родителей по безопасности дорожного движения. Олимпиада состоит из интерактивных заданий и тренировочных занятий по правилам дорожного движения. Рассчитаны они на учеников 1-9-х классов. Зарегистрировать участников на онлайн-олимпиаду могут учителя или родители. Подробная информация о мероприятии — на официальном