Пластический хирург Тимур Хайдаров не стал терпеть нападки со стороны Любови Успенской.
Пластический хирург Тимур Хайдаров не стал терпеть нападки со стороны Любови Успенской.
Этим летом Любовь Успенская устроила скандал, присоединившись к словам певицы Славы, которая обвинила Тимура Хайдарова в непрофессионализме. Артистки едва ли не в один голос говорили, что остались недовольны проделанными операциями. Исполнительница хита "Одиночество" показывала жуткие шрамы и швы на груди. Королева шансона также рассказывала о некачественно проделанной Хайдаровым работе, называя того мясником. "Он мне руки изрезал", – заявляла Любовь Залмановна в одной из передач.
Но слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Хайдаров процитировал Успенскую в исковом заявлении. Теперь хирург готов судиться из-за клеветы и защищать свои честь, достоинство и репутацию. Специалист готов наказать и дочь артистки Татьяну Плаксину, которая однажды призывала "топить мясника". Хайдаров намерен получить моральную компенсацию и добиться опровержения того, что было произнесено.
Тимур подал в суд и на хирурга Александра Вдовина, у которого якобы было гнойное воспаление ягодицы после имплантации. Хайдаров обвиняет коллегу, требовавшего компенсацию в размере 10 миллионов рублей, в угрозах.
Ранее стало известно, что после скандала, который устроила Любовь Успенская, началась проверка клиник Тимура Хайдарова. Подробнее об этом "Дни.ру".