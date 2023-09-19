Смотрите Вести в 14.30: Как помогают семьям наших бойцов?
Приоритетная задача.
-Точечная работа...
Смотрите "Вести" в 14.30: Как помогают семьям наших бойцов?
Приоритетная задача.
-Точечная работа с военнослужащими и их семьями - на личном контроле губернатора. В областном центре проводили очередную группу добровольцев в зону СВО.
Истина в зерне
- Владимирские аграрии завершают уборочную кампанию. Какие районы в лидерах по зернодобыче?
Гимнастика на высоте.
- И головокружительные трюки в пуантах. Владимирские воздушные гимнасты в пластическом спектакле "Снежная королева".