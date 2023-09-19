Завершилось благоустройство поймы реки Жужи.

Завершилось благоустройство поймы реки Жужи.В районе Нагатино-Садовники привели в порядок пойму реки Жужи. Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что раньше эта территория была заброшена. Передвигаться в темное время суток там было некомфортно.Благоустройство длилось семь месяцев. В пойме обустроили многофункциональную спортивную зону, где установили 14 спортивных площадок.В порядок привели территорию "Вишневый сад". Там проложили пешеходные дорожки, установили лавочки, убрали сухостой.Для спокойного отдыха организовано 16 пикниковых зон с беседками и столиками. В пойме появились площадки для выгула и дрессировки домашних животных."Порядка 80 тысяч жителей получили пространство рядом с домом, где можно заниматься спортом, играть с детьми или гулять вдоль реки", – отметил Собянин.Мэр Москвы ранее о благоустройстве рядом с 10 новыми станциями Большой кольцевой линии метро. Обустроены удобные пешеходные маршруты от жилых домов, установлены современные опоры освещения, остановки общественного транспорта. На завершающем этапе проведут дополнительное озеленение – высадят деревья, кустарники и цветы.