Специалисты предупреждают жителей Владимирской области о солнечной интерференции: радиоволны звезды...

Специалисты предупреждают жителей Владимирской области о солнечной интерференции: радиоволны звезды могут перебивать телесигнал.По данным пресс-службы Правительства Владимирской области и специалистов «Владимирского ОРТПЦ», с 28 сентября по 21 октября в небе над нашим регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.К счастью, большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения.«Но все же нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели...» - предупреждают специалисты.Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи.В какой-то момент «солнечное вещание» перебивает сигнал с космического аппарата.Специалисты «Владимирского ОРТПЦ» поясняют:- Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, она станет незаметна в потоке света. Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во Владимирской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 10:51 до 12:42. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 11 минут.Любопытно, что для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты.Известно, что подобное явление происходит дважды в год: весной и осенью.В эру аналогового телевещания Солнце вызывало массовые сбои в трансляции программ.Цифровые технологии же позволили свести к минимуму воздействие интерференции.Фото: pxfuel.com