Премьеру сериала с участием молодого актера запланировали на 2024 год.

Премьеру сериала с участием молодого актера запланировали на 2024 год.Иван Янковский, сын Филиппа и внук Олега Янковского, продолжает актерскую династию. Он постепенно становится одним из востребованных актеров в российском кинематографе. На его счете уже несколько крупных наград. Он четырёхкратный лауреат премии "Золотой орёл": два раза за "Лучшую мужскую роль в кино" и еще два раза за "Лучшую мужскую роль второго плана".На днях стало известно, что скоро поклонники вновь увидят любимого актера на экранах. Как сообщает , сыну Филиппа Янковского досталась главная роль в сериале "Преступление и наказание". Известно, что картина строится по роману Достоевского, но переведена на современный лад.Здесь Ивану Янковскому в роли Родиона Раскольникова приходит мысль о том, что даже самый ужасный поступок человека можно оправдать, если содеянное в итоге принесёт благо обществу. Сериал уже успел стать одним из самых ожидаемых для зрителей. Однако выпуск картины планируется лишь только в 2024 году.Роль режиссера взял на себя Владимир Мирзоев. Помимо Ивана Янковского в сериале примут участие и другие популярные артисты. Среди них Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, а также Тихон Жизневский. Выпуск сериала запланирован в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".