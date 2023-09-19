Смертельная авария произошла около 8:15 утра 19 сентября на 241-м километре трассы. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки вылетел на «встречку». Олег Лапшин, зам.

Смертельная авария произошла около 8:15 утра 19 сентября на 241-м километре трассы. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки вылетел на «встречку». Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля ВАЗ 15-й модели, мужчина 1963 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Лада», под управлением мужчины