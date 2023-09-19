В Гусь-Хрустальном полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в серии краж на 140 тысяч...

В Гусь-Хрустальном полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в серии краж на 140 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном полицейские задержали ранее судимого 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений "против собственности", сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Оперативники установили, что в июне 2023 года фигурант, проходя по одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный, обратил внимание на хозяйственную постройку. Позже, повредив лист металлопрофиля, молодой человек проник внутрь. Из хозпостройки он украл бензопилу и бензотриммер.Кроме того, злоумышленник попытался украсть с территории одного из частных домов восьмиметровый лист поликарбоната. Но бдительная соседка заметила фигуранта и бросив украденное, парень убежал.Также в августе этого года он совершил еще одну кражу. Подозреваемый угнал мотоцикл, припаркованный у одного из частных домов, на котором решил прокатиться.Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 140 000 рублей.В настоящее время сотрудниками полиции изъято украденное имущество.Фото freepik.com