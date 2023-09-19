В Киржаче из-за пожара в неэксплуатируемом здании чуть не сгорел детский спортивный центр Ночью 19...

В Киржаче из-за пожара в неэксплуатируемом здании чуть не сгорел детский спортивный центрНочью 19 сентября произошло возгорание неэксплуатируемого строения по адресу: г. Киржач, ул. Коммунальная, д.1.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение неэксплуатируемого здания.Существовала угроза перекидывания огня на здание детского оздоровительно-образовательного спортивного центра. Пожарные не дали огню распространиться на все здание и оперативно ликвидировали пожар на общей площади 116 квадратных метров. Пострадала конструкция неэксплуатируемого строения и конструкция кровли здания детского центра.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц техники и 21 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области