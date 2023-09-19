Пожар случился глубокой ночью. На улице Коммунальной загорелся двухэтажный деревянный барак, в котором уже никто не живет. Звонок поступил пожарным в 00:41 19 сентября. Когда спасатели прибыли

Пожар случился глубокой ночью. На улице Коммунальной загорелся двухэтажный деревянный барак, в котором уже никто не живет. Звонок поступил пожарным в 00:41 19 сентября. Когда спасатели прибыли на место, барак уже охватило пламенем, существовала угроза распространения огня на детский оздоровительный центр. Пожар удалось потушить на площади 166 квадратных метров, пострадала конструкция барака, а также кровля