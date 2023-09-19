В Кольчугино руководитель организации выплатит штраф за несвоевременный расчет с работником
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В Кольчугино руководитель организации выплатит штраф за несвоевременный расчет с работником
В Кольчугинскую межрайонную прокуратуру обратился бывший сотрудник одной из строительных компаний. Была проведена проверка трудового законодательства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при увольнении заявителя, окончательный расчет с работником был произведён несвоевременно.
Прокурором в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.
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