В Кольчугино руководитель организации заплатит штраф за несвоевременный расчет с работником В...

В Кольчугино руководитель организации заплатит штраф за несвоевременный расчет с работникомВ Кольчугинскую межрайонную прокуратуру обратился бывший сотрудник одной из строительных компаний. Была проведена проверка трудового законодательства.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при увольнении заявителя, окончательный расчет с работником был произведён несвоевременно.Прокурором в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.Фото freepik.com