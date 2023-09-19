В Следневском сельском поселении заработал новый свиноводческий комплекс.

В Следневском сельском поселении заработал новый свиноводческий комплекс. Об этом сообщила .Ожидается, что к лету следующего года на свиноферме будет более 7000 животных. Пока же комплекс обживают 660 свиноматок, которых завезли сюда в сентябре. В ближайшее время поголовье комплекса должны пополнить ещё 700 особей, а в начале зимы в предприятие планируется поставить 1800 свиней.«Крупнейший проект группы "АГГРО" реализуется в Александровском районе в соответствии с подписанным инвестиционным соглашением», – подчёркивает Анна Кузнецова.