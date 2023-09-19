Утром 19 сентября московская прокуратура сообщила о шокирующей трагедии, которая произошла на юго-востоке столицы. В квартире жилого дома по Таганрогской улице найден мертвым 10-месячный ..

Утром 19 сентября московская прокуратура сообщила о шокирующей трагедии, которая произошла на юго-востоке столицы. В квартире жилого дома по Таганрогской улице найден мертвым 10-месячный ребенок, сообщает . Его задушили, на что указывает несколько признаков. Согласно предварительной информации, это сделала родная мать мальчика.уточняет: женщина задушила родного ребенка из-за его плача и криков. Будет заведено уголовное дело. Столичная прокуратура проконтролирует процесс расследования.