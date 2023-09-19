Ограбление и убийство произошли в разные дни. Первый серьезный конфликт между мужчинами вспыхнул в июне этого года, когда они вместе выпивали. Обвиняемый вместе с женой пришли в гости к ее

Ограбление и убийство произошли в разные дни. Первый серьезный конфликт между мужчинами вспыхнул в июне этого года, когда они вместе выпивали. Обвиняемый вместе с женой пришли в гости к ее бывшему сожителю. Там компания распивала спиртное. Отношения между бывшим и нынешним мужчиной с самого начала были недружелюбными. Когда алкоголь разгорячил кровь, супруг не сдержался и