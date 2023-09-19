В Муроме после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о махинациях с землей. Выяснилось,...

В Муроме после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о махинациях с землей.Выяснилось, что житель Муромского района решил приобрести в собственность земельный участок общей площадью более 1 000 квадратных метров по сниженной цене (25 % от его кадастровой стоимости).Для этого он, не растерявшись, предоставил в орган местного самоуправления заведомо ложные сведения о том, что на желаемом участке стоит принадлежащее ему нежилое здание.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует:«Вследствие незаконного приобретения мужчиной права собственности на вышеуказанный земельный участок, бюджету муниципального образования причинён имущественный ущерб на сумму свыше 200 000 рублей».Материалы проверки были направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).Уточняется, что ход расследования находится на контроле городского прокурора.Фото: pxfuel.com