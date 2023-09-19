Группа компаний «Сόлар» (ранее «РТК-Солар»), ведущий поставщик комплексных решений кибербезопасности, презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Среди

Группа компаний «Сόлар» (ранее «РТК-Солар»), ведущий поставщик комплексных решений кибербезопасности, презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Среди главных изменений — создание автономных подразделений по работе с коммерческими и государственными заказчиками, каждое из которых будет функционировать под собственным брендом, запуск центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, формирование системы доменов экспертизы и дополнение продуктового