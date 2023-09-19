В рамках акции «Сохраним лес», которая прошла в Судогодском районе, у памятного знака в честь Героя России Алексея Курганова высадили деревья.

В рамках акции «Сохраним лес», которая прошла в Судогодском районе, у памятного знака в честь Героя России Алексея Курганова высадили деревья. Об этом сообщила пресс-служба .Гвардии капитан Алексей Курганов геройски сражался и погиб во время проведения специальной военной операции. Почтить память бойца пришгли представители органов власти, Андреевского лесничества, а также воспитанники местной школы имени Героя.После минуты молчания участники акции возложили к памятнику цветы.