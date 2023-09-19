Владимирцы проигнорировали призыв всем вместе навести чистоту на карьерах в...

Владимирцы проигнорировали призыв всем вместе навести чистоту на карьерах в Улыбышеве.Неравнодушная жительница Владимира, Валерия Белова обратилась с призывом в социальных сетях, собраться всем вместе и очистить территорию напротив кладбища Улыбышево, но на её призыв не отозвалась ни одна живая душа. Пришлось проводить акцию своими силами.- Собственно, у нас уже четыре мешка и как будто мы вообще ничего не убирали. Мы взял двадцать мешков, думаю, нам и двадцати будет мало.0.28))Валерия с супругом приехали в назначенное место и собирали мусор, пока у них не закончились пакеты... и силы. Теперь нужно нанять машину, чтобы вывезти мешки. И вновь нужна помощь владимирцев. Только вот дождутся ли её эко-активисты - неясно.Валерия Белова:- Я надеюсь, что природе стало немного полегче после нашей генеральной уборки. Но это, конечно, капля в море то, что мы убрали. Так смешно, вот здесь вот висит надпись, которую сорвали, что вот здесь три тысячи штраф за мусор. Прикольно, да? Конечно, все так и побоятся мусорить, увидев эту бумажку. Смотрите, какая красота здесь. Прекрасное место.(Видео: ВК-пользователь Валерия Белова)