Владимирская область присоединилась к Всероссийскому дню бега - Кроссу нации. Слово Марии...

Владимирская область присоединилась к Всероссийскому дню бега - "Кроссу нации".Слово Марии Платанюк.Впереди- всего километр. Но и он- экзамен. Не только на скорость. На силу духа. Участницы "Кросса нации" уверены: спорт- всегда- про ХАРАКТЕР.- Не бояться выходить вперёд. Потому что многие боятся, выходить вперёд. И потому проигрывают.Масштабный спортивный праздник прошёл в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни". Участников "Кросса нации" во Владимире приветствововала Наталья Фёдорова, руководитель регионального Министерства физкультуры и спорта. Ежегодные состязания- вклад в здоровый образ жизни и спорт массовый. "На спорте" в регионе- 600 тысяч человек. И цифра растёт.Наталья Фёдорова, ио министра физкультуры и спорта Владимирской области:- Настоящий спортивный праздник, который привлекает к занятию спортом и бегом большое количество участников. И очень отрадно, что много детей.В "Кроссе нации" приняли участие многие владимирские школы, направив своих бегунов.Максим Волков, ученик школы № 32 г. Владимира , участник "Кросса нации":- Отличные эмоции. Весь на радости. Думаю, нормально так пробежать.Сергей Богословский, ученик школы № 20 г. Владимира, участник "Кросса нации":- Спорт- один из неотъемлемых факторов моей жизни. Я сам футболист. Но бегаю тоже неплохо.Споры на старте- о секрете успеха. Счастливые кроссовки "не работают", улыбаются ребята. Главное- подготовка и настрой.- Как хочешь, так и пробежишь. И никакие кроссовки тут не причем. Ну смотря какие, в бутсах можно поранить.А вот к забегу готовятся девчонки из школы № 10. Разминка обязательна.Елизавета Попкова, ученица школы № 10 г. Владимира:- Я очень люблю спорт. Когда-то занималась лёгкой атлетикой. И я уже, наверное, с 4 класса бегаю. ГТО сдаю. Тоже "Кросс нации".Виктория Козлова, ученица школы № 10 г. Владимира:- Занятие спортом очень важно для поддержания формы и здоровья. И для саморазвития тоже."Кросс нации"- это 3 дистанции. От 1 до пяти километров. Возрастных групп- 12. Алексей Метёлкин, директор ледового комплекса "Владимир", сам профессиональный спортсмен подчеркивает: бег для любого атлета- фундамент.Алексей Метёлкин, директор ледового комплекса "Владимир":Бег- это функциональная выносливость. Бег- это и морально-волевые качества. Это и физические кондиции. Бег является базовой составляющей для любого вида спорта.Особое внимание - здоровью участников забега. Допускали только при наличии медсправки. Врачи дежурили и на центральной площадке. Для подзарядки- сладкий чай. Силу воли вновь продемонстрировала и 12-летняя Анна Ладьина. Ученица 23-ей гимназии, воспитанница школы № 4 олимпийского резерва- одна из самых перспективных юных легкоатлеток области. В "Кроссе нации" у Ани- золото.Анна Ладьина, победительница "Кросса нации" на дистанции в 1 километр:- Ты становишься более сильным, здоровым, желаю всем также тренироваться и верить в себя,Награды от Министерства спорта получили все победители и лидеры. Кросс нации- яркое событие в спортивном календаре. В регионе его участниками стали 6 тысяч человек. Бегом - за здоровьем!Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир"