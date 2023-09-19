Владимирская область хранит шедевры кисти Виктора Васнецова. В этом году - 175 лет богатырю...

Владимирская область хранит шедевры кисти Виктора Васнецова.В этом году - 175 лет богатырю русской живописи - Виктору Васнецову. Как гениальный художник связан с нашим краем? Узнала Татьяна Воронцова."Если признать даже, что БОГ только идея, то идея эта самая драгоценная у человека. Самая возвышенная. Трогательная, высочайшая поэзия. Всё , что есть доброго хорошего в человеке, вытекает из этой идеи БОГА. Любовь, подвиг, совесть, честь, долг.." Это написано Виктором Васнецовым. И это передают его полотна. "Страшный суд". Гениальное творение художника поражает каждого входящего в Георгиевский храм. "Страшный суд" великий мастер написал 120 лет назад специально для Гусь-Хрустального по просьбе фабриканта Юрия Нечаева - Мальцова. И это факт сегодня считают чудом.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Юрия Нечаева-Мальцова часто спрашивали, для чего в глуши Владимирской губернии он строит храм с такими крупными капиталовложениями. И с привлечением самых лучших людей из мира искусства . на что отвечал: А для чего в Италии есть Орвието, куда ежегодно тысячами паломники едут смотреть одну картину. Когда-нибудь и на Гусь будут приезжать не только паломники, но и любители живописи, чтобы увидеть картину великого русского художника.Пророческие слова сбылись. Картина сегодня и "предмет бесконечного удивления" , и предмет исследования. "Одно из тех немногих творений , которые стоит увидеть раз , чтобы запомнить навсегда."Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Она вообще необычная. Написана в начале 20 века и это картина-икона. Было много критики со стороны служителей церкви, потому что это нетрадиционная икона, работа живописная и большое влияние западно-европейской культуры.Впечатление ошеломляющее"- писали критики искусства. Впечатляет и масштаб- 49 квадратных метров. Первая многофигурная композиция "Страшного суда" была написана Васнецовым для Владимирского собора в Киеве еще в конце 19 столетия. Но для гусевского храма создана своя оригинальная вариация. Впервые у Васнецова Христос смотрит глаза в глаза.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Иисус Христос сын он написан в таких канонических стилях, но тем не менее здесь много как бы живого человека// Христос конечно, здесь васнецовский . Он ближе к людям, более человеческий.- И грешники и праведники, это образы людей, которых Васнецов встречал в жизни. С левой стороны Суда на переднем плане стоят святые, а в светлом омофоре святая Софья- точный образ списан с жены Саввы Морозова. Девочки - это дочери Саввы Мамонтова. в символе человеческой души - автопортрет художника.Судьба картины практически повторит и судьбы людские, сознание и образ жизни изменят послереволюционные события- рассказывает Надежда Пак. Когда храм был закрыт в 1923 -м, картины Васнецова срезали с подрамников , свернули на вал и отправили в Успенский собор Владимира. Содержание было ужасным. "Страшный суд" был разорван и проколот в 70-ти местах. От трагедии картины спасли обеспокоенные судьбой творений живописцы- 3 картины отправили в Санкт- Петербург. А "Страшный суд" передали во владимирский губернский музей.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- "Страшный суд" пролежала на валу 60 лет и когда стал вопрос о реставрации храма, стал вопрос и реставрации картины. Благодаря Алисе Ивановне Аксеновой - ее деятельности - картина была отреставрирована.Эту историю музейная легенда Алиса Аксенова рассказывает в одной из своих книг. На реставрацию "Страшного суда" направили более 240 тысяч рублей- бюджет 7 филиалов музея в те годы. За такие траты государственных средств могли и судить.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Картина реставрировалась более 4 лет в..Лучшими реставраторами Санкт- Петербурга в Царском селе и в 1983 году заняла свое родное место.Архивно подтверждено, что Виктор Васнецов приезжал в Гусь- Хрустальный несколько раз. В свой первый приезд в 1900 -м году он подробно изучил Георгиевский храм, его архитектуру и освещение.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Увидев такое доминирующее положение белого и черного цветов, он предложил Мальцову размещения так называемых цветовых пятен. т.е. картин- икон . И Васнецов был точно в 1901 г когда была готова мозаика.Судьба мозаики "О тебе радуется, Благодатная" по эскизам Васнецова оказалась менее трагичной. Ее тоже пытались стереть- точнее отбить- прямо со стен. Но решили не тратить силы и просто забелили. 40 лет назад после возрождения храма мозаику отмыли . Сохранились в запасниках музея- и васнецовские эскизы архангелов, таких же как на мозаике.. Художник всегда создавал множество эскизов, работая над большими проектами. Вот, например, самый известный образ владимирского крестьянина. Написан Виктором Васнецовым 140 лет назад с натуры. На этюде "Иван Петров" - извозчик села Большие Мытищи. Спокойный , уверенный, полный чувства собственного достоинства взгляд. Точно такой же у Ильи Муромца - в центре масштабного полотна "Богатыри". Лицо муромского богатыря из села Карачарово художник собирал постепенно, наблюдая за крестьянами. Важно было найти соответствующий типаж- рассказывают в госархиве Владимирской области.Готовя материал об этюде, в фондах нашлось письмо самого Виктора Васнецова - благодарность Владимирской ученой архивной комиссии, ПОЖИЗНЕННЫМ членом которой художник был избран в 1900 -м году.Григорий Агеев, ведущий архивист отдела публикаций использования документов:- Датировано 1905 годом- мартом . Написано от руки - ровным аккуратным почерком -содержит автограф . И благодарит архивную комиссию то, что она высылает ему сборник своих трудов.Письмо Виктора Васнецова теперь может попасть в Реестр уникальных документов владимирского края. Он ведется с 2010 года и насчитывает 79 единиц. 14 из которых выявлены в фонде Владимирской ученой архивной комиссии.Марина Назарова, начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- Архивисты обследуют этот документ- действительно ли он является уникальным. Дают экспертное заключение и далее оно поступает уже в Министерство по организации деятельности мировых судей, органов Загс, и архивов где окончательно дается экспертная оценка. Письмо Виктора Васнецова также из архивного фонда планируется на следующий год проведение экспертной оценки и включения в реестр уникальных документов.Несколько загадок предстоит разгадать и гусевским музейщикам. По архивным договорам они пытаются найти ответ на изыскания московских коллег из Дома Васнецова.Надежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- Существует версия, что в храме св. Георгия не должны быть живописные работы, только мозаичные. картина должна быть аркой сверху повторять арку стены.По каким причинам эта работа не была выполнена ?- ответа пока нет. Кроме того , рассказывает Надежда Пак ,занимаясь музеефикацией здания, наткнулась на фрагмент фотографии , сделанной во время реставрацииНадежда Пак, главный специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро- Суздальского музея-заповедника:- В одном из приделов, на куполе, были сделаны росписи живописные. Ни один архивный источник не говорит, кем они были сделаны и когда.Это тоже ещё предстоит выяснить. Возможны и новые открытия. Подобные тем, что недавно предстали взору специалистов в старинном Акимановском - ныне Свято-Троицком храме. При расчистке стен открылись фрагменты библейских сюжетов, которые в точности повторяют шедевры из Георгиевского храма. Музейщики считают, возможно это пока еще не признанное официально направление васнецовской школы. Как говорил сам мастер, его работы несут свет. И эту силу кисти Васнецова чувствует каждый.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести - Владимир.