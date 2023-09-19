Владимирские аграрии завершают уборочную компанию. С полей убрано 80% зерновых- заготовлено более...

Владимирские аграрии завершают уборочную компанию.С полей убрано 80% зерновых- заготовлено более 250 тысяч тонн зерна. В лидерах по сбору урожая Суздальский, Юрьев-Польский и Муромский районы. В полях пока остались овес и гречиха. Параллельно продолжается заготовка кормов и покупка уборочной техники.Владимир Бобаченко главный агроном сельхозпредприятия "Тарбаево":- Погодные условия сложились очень хорошо в этом году и как говорится и влаги было достаточно и технологии позволяют нам получать Краснодарский уровень урожайности. Достаточно высокий показатель по Владимирской области и по региону.