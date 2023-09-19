На всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года) памяти Сахабутдинова спортсмен Адам Юсуфов в весовой категории 82 килограмма завевал бронзовую медаль. На открытом

На всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года) памяти Сахабутдинова спортсмен Адам Юсуфов в весовой категории 82 килограмма завевал бронзовую медаль. На открытом первенстве среди младших юношей памяти Калашникова в Подольске в разных весовых категориях владимирцы пополнили свои копилки «золотой» и тремя «бронзовыми» наградами. В весовой категории 41 килограмм отличился Арсений Чубукин.