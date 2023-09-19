Очередная группа добровольцев из Владимирской области убыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа добровольцев из Владимирской области убыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отважных мужчин провожали родственники, друзья, представители органов власти и церкви, ветераны боевых действий и волонтёры.В напутственной речи министр региональной безопасности Сергей Полузин поблагодарил военнослужащих за принятое решение и посоветовал никогда не сомневаться в этом выборе.